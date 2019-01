Actualidade

Uma familiar e três empregados na residência de campo de Robert Mugabe foram acusados de roubar 922 mil dólares de uma mala que o antigo Presidente do Zimbabué teria confiado à familiar, noticiou a imprensa local.

O processo - em que estão a ser julgados quatro suspeitos, Constance Mugabe (50 anos); Saymore Nheketwa (47), Andrew Mahumbe (37) e Johannes Mapurisa (50), detidos no início deste mês - começou por reportar-se a um roubo de 150 mil dólares (132 mil euros) na casa de campo de Robert Mugabe em Zvimba, no Norte do Zimbabué. Contudo, na quinta-feira, foi divulgado que o montante alegadamente roubado foi, afinal, de 922 mil dólares (810 mil euros).

Robert Mugabe começou por transportar, em 2016, para uma casa de campo em Zvimba, na província de Mashonaland, quatro malas com livros e uma quinta mala com um milhão de dólares (879 mil euros), que o ex-chefe de Estado confiou a Constance, a familiar responsável pela gestão da casa, escreve no seu portal na internet, o "Chronicle", um título estatal, que cita documentos constantes num processo judicial e o procurador do mesmo.