Actualidade

O treinador adjunto Rodolfo Correia garantiu hoje que o Sporting será "mandão" na final da Taça da Liga de futebol diante do FC Porto, mas também poderá ter que adaptar-se ao adversário e assumir uma atitude mais defensiva.

Com Marcel Keizer ausente na Holanda, para assistir ao funeral do sogro (regressa ainda hoje), Rodolfo Correia recordou o recente jogo com os 'dragões' para o campeonato (0-0, em Alvalade) e rebateu a opinião do treinador portista, Sérgio Conceição, pouco antes, que considerou que, nessa partida, o FC Porto foi a única equipa a querer vencer.

"Essas não são as nossas ideias, que passam sempre por querer ganhar todos os jogos. As pessoas falam num Sporting mais defensivo nesse jogo, [mas] não foi. Foi um Sporting que se adaptou ao jogo, compreendeu perfeitamente o que se estava a passar e que se foi adaptando, quer ofensivamente, que é o habitual, quer privilegiando um pouco mais a defesa, para depois contra-atacar", explicou o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio Municipal de Braga.