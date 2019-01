Actualidade

A ministra da Saúde reuniu-se, na quinta-feira, com o Bloco de Esquerda sobre a Lei de Bases da Saúde para começar a discutir o diploma, disseram hoje à Lusa fontes da maioria que apoia o Governo.

A reunião entre Marta Temido e deputados do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, que terminou pouco antes das 20:00, decorreu na véspera de o parlamento decidir que a proposta do Governo e os projetos de lei dos partidos baixassem, sem votação, à comissão parlamentar de Saúde.

Segundo fonte governamental, chegou a estar previsto um encontro com o PCP, mas não se realizou, disse à Lusa fonte do grupo parlamentar dos comunistas. Fonte do Bloco confirmou a reunião.