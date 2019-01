Actualidade

A Associação Íris Angola considerou hoje "positiva" a decisão do Parlamento angolano despenalizar a homossexualidade no país, mas admitiu que o "maior passo" tem a ver com a criminalização da difamação da comunidade Lésbica, Gay, Bissexual e Transexual (LGBT).

Em declarações aos jornalistas, o presidente da única associação LGBT legalizada em Angola (junho de 2018), Carlos Fernandes salientou, porém, que há ainda muito caminho a percorrer, uma vez que os preconceitos da sociedade angolana são ainda muitos, com maior predominância das próprias famílias.

"Em si, a retirada da lei de 1886 é positiva, mas eu creio que o maior passo está nas outras leis que vêm a seguir, que têm a ver com a difamação. Hoje em dia já nos podemos defender. Sempre defendemos, não leis específicas para os LGBT, mas leis que, ao menos, punam quem viola a nossa liberdade e, hoje em dia, o Código Penal de Angola dá-nos essa segurança. Até nos defende na entrada em sítios onde não nos era possível entrar", explicou.