A vereadora da Habitação na Câmara Municipal do Seixal afirmou hoje que os moradores no bairro de Vale de Chícharos (Jamaica) são pessoas pacíficas e trabalhadoras e que o incidente de domingo com a polícia foi um caso pontual.

Manuela Calado, que falava aos jornalistas durante uma visita ao bairro de Vale de Chícharos, mais conhecido por bairro da Jamaica, disse não ter conhecimento de outros incidentes recentes naquele bairro e considerou que está a haver "algum empolamento" do incidente e também algum "aproveitamento" por parte de pessoas que nada têm a ver com o bairro da Jamaica.

Um vídeo divulgado nas redes sociais sobre o incidente entre moradores e a polícia no passado domingo no bairro da Jamaica deu origem a uma manifestação realizada na segunda-feira em Lisboa, em que se registaram incidentes entre manifestantes e polícias.