Actualidade

Cerca de 100 pessoas manifestavam-se às 16:30 em frente à Câmara do Seixal, no distrito de Setúbal, contra alegadas agressões e racismo da polícia e por habitações dignas.

"Racismo nunca mais" e "racismo e fascismo não passarão" são algumas das palavras de ordem gritadas pelos manifestantes.

O protesto acontece na sequência de incidentes entre moradores e a polícia ocorridos no passado domingo em Vale de Chícharos, conhecido como Bairro da Jamaica, no Seixal, e contou com apenas uma minoria de habitantes deste bairro.