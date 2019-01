Venezuela

O conselheiro das Comunidades Portuguesas na Venezuela José Fernando de Campos admitiu hoje que os portugueses no país estão divididos no apoio ao governo de Nicolas Maduro, considerando que não é possível falar em nome da comunidade.

Contactado pela Agência Lusa o conselheiro recordou que existe uma parte da comunidade que apoia o executivo de Nicolas Maduro enquanto outros estão do lado da oposição, que apoiou a autoproclamação do presidente do Parlamento, Juan Guaidó, como chefe de Estado.

"Falar em nome da comunidade é um bocado difícil, podemos dar perceção especial pessoal daquilo que a gente vê e que sente na comunidade, mas nunca falar em nome da comunidade", vincou.