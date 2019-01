Actualidade

A falta de combustível esteve na origem da falha do motor e consequente aterragem de emergência do avião de acrobacias durante o festival aéreo "Portugal Air Summit", em Ponte de Sor, Portalegre, no ano passado, concluiu a investigação.

"O motor perdeu potência por falta de combustível. [houve] Uma deficiente gestão de combustível pelo piloto, motivado pelo tipo de evento e envolvente operacional, que terá levado o piloto a não efetuar uma verificação física da quantidade de combustível antes e durante cada voo", frisa o relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso.

A 27 de maio, poucos minutos após descolar para uma demonstração de acrobacia, inserida no evento "Portugal Air Summit 2018", no Aeródromo de Ponte de Sor, o motor do 'XtremeAir XA42' parou, e o piloto, de nacionalidade norte-americana, de 42 anos, declarou emergência no ar e aterrou num terreno agrícola.