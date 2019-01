Actualidade

A EDP anunciou hoje que vai apoiar as obras de restauro do Museu do Ipiranga, em São Paulo, no Brasil, com uma verba de 12 milhões de reais (2,8 milhões de euros), estando a inauguração do espaço prevista para 2022.

Em comunicado, a EDP realçou que "é o primeiro contrato a ser fechado com a Universidade de São Paulo, a instituição que gere o Museu do Ipiranga", tendo a obra a "duração prevista de 30 meses com a reinauguração prevista para 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil".

Na quinta-feira, o governador do estado de São Paulo, João Doria, havia anunciado no Twitter que a parceria com a EDP foi firmada no âmbito do Fórum Económico Mundial de Davos, recordando que a EDP "já patrocina a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa e, com mais este apoio, fará uma grande contribuição com a preservação da história do Brasil".