Actualidade

O secretário regional da Educação e Cultura dos Açores determinou hoje que os docentes integrados na carreira, em exercício de funções nas unidades do sistema regional, ficam dispensados da avaliação do desempenho nos anos escolares 2016/2017 e 2017/2018.

De acordo com nota do executivo dos Açores, a decisão do secretário Avelino Menezes permitirá que "todos os docentes dos quadros que, por força do congelamento de carreiras, não puderam ser avaliados nos anos escolares 2016/2017 e 2017/2018, passem a reunir os requisitos para que, em função do tempo de serviço prestado, progridam na carreira".

No despacho assinado por Avelino Meneses, que será publicado na próxima semana em Jornal Oficial, considera-se que, para efeitos de progressão na carreira, aquele tempo de serviço é avaliado com a menção de 'Bom'.