Venezuela

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, enviou hoje uma mensagem aos militares venezuelanos instando-os a passarem para "o lado do povo e da Constituição".

"Às Forças Armadas, irmãos, é com vocês. Chegou o momento de estar do lado da Constituição, de respeitar o povo da Venezuela. Soldados da pátria (...) ponham-se do lado do povo da Venezuela", disse.

Juan Guaidó falava em Chacao (leste de Caracas), num encontro entre deputados e jornalistas, a que assistiram centenas de pessoas, e em que anunciou que nos próximos dias entrará ajuda humanitária internacional no país.