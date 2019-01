Venezuela

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, denunciou hoje a "política destrutiva" dos Estados Unidos na Venezuela, que considerou "inadmissível" e contrária à Carta da ONU, e denunciou "quem segue cegamente" a política de Washington na região.

"A política [dos Estados Unidos] em relação à Venezuela, à semelhança do que sucede com outros países, é na minha perspetiva destrutiva", referiu durante uma conferência de imprensa em Rabat com o seu homólogo marroquino Nasser Bourita, e transmitida no 'site' russo do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"É um comportamento inadmissível, que sabota os princípios da Carta das Nações Unidas e das leis internacionais", disse Lavrov, que efetua um périplo por diversos países do Magrebe.