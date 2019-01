Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, destacou hoje o papel do futuro Conselho Geral dos Museus (CGM), no âmbito da proposta do Governo, para a autonomia dos museus, palácios e monumentos.

Graça Fonseca falava hoje aos jornalistas, no final da reunião que teve esta tarde no Palácio da Ajuda com os diferentes diretores de museus nacionais e regionais, monumentos e palácios, que qualificou como um "encontro produtivo".

"Nós procurámos com este diploma dar resposta a todas as questões, que sabemos, têm sido colocadas e que nos parece [que] vão ao encontro da necessidade de ter um modelo organizacional mais autónomo [dos museus], e de um diretor ter um papel central não só de gestão, mas também de pensar".