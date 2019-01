Actualidade

Um treino militar, com um Hércules C 130 da Força Aérea Portuguesa, acionou hoje meios de socorro a acidentes aeronáuticos de vários corpos de bombeiros e causou "alguma agitação" na população do Alto Minho.

Em declarações à agência Lusa, o primeiro Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Viana do Castelo, Marco Domingues adiantou que o exercício "causou alguma agitação nas populações de alguns concelhos como Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Paredes de Coura, com relatos de um avião a sobrevoar a região a muito baixa altitude".

O responsável pela proteção civil no distrito de Viana do Castelo referiu "terem sido acionados os procedimentos próprios de um acidente aeronáutico, entretanto suspensos".