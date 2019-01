Actualidade

A economista Teodora Cardoso, que vai deixar a presidência do Conselho das Finanças Públicas após sete anos à frente do organismo, nem sempre esteve de acordo com políticas orçamentais do Governo, mas sai mais otimista quanto ao défice.

Teodora Cardoso assumiu a liderança do Conselho das Finanças Públicas (CFP), em 16 de fevereiro de 2012, afirmando que iria trabalhar com "a maior isenção" para que a política orçamental respeitasse uma "trajetória de sustentabilidade".

Porém, logo no primeiro relatório apresentado ao parlamento, ainda no Governo de Passos Coelho, os deputados da oposição não pouparam nas críticas ao CFP, órgão cuja fundação fazia parte do memorando de entendimento entre Portugal e a 'troika'.