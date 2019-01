Actualidade

A greve de hoje dos auxiliares de ação médica "superou as expectativas", segundo o sindicato do setor, com uma adesão total superior a 90% e com os principais hospitais nacionais a 100%.

"A greve superou as expectativas, na medida em que houve uma tentativa de, entendemos nós, violar o direito à greve por via de uma imposição de um tribunal arbitral com serviços mínimos em alguns casos com números de trabalhadores acima do que é um dia normal de trabalho", disse à Lusa Sebastião Santana, coordenador para a saúde da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.

O sindicalista sublinhou que "os trabalhadores responderam muitíssimo bem, não se deixaram intimidar e aderiram de uma forma expressiva à greve" de 24 horas, bem como a presença na manifestação de hoje à tarde "também foi significativa e o abaixo-assinado contou com 7.300 assinaturas, o que demonstra muito bem a vontade dos trabalhadores".