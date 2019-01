Actualidade

O governador do Estado de Minas Gerais, no Brasil, afirmou hoje que as hipóteses de encontrar sobreviventes entre as cerca de 150 pessoas desaparecidas, após a rutura de uma barragem em Brumadinho, "são mínimas".

"A polícia, o corpo de bombeiros e os militares fizeram tudo para salvar os possíveis sobreviventes, mas sabemos que as hipóteses são mínimas e provavelmente apenas encontraremos os corpos", disse o governador Romeu Zema, que se deslocou para o local.

Pelo menos sete mortos foram já confirmados após a rutura de uma barragem numa mina da empresa Vale, em Brumadinho, que causou um rio de lama e de resíduos minerais, soterrando as instalações da empresa e destruindo diversas casas na zona.