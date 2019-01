Actualidade

O papa Francisco celebra hoje missa na Catedral Basílica de Santa Maria la Antigua, cujo restauro teve mãos portuguesas, no penúltimo dia das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) que decorrem na Cidade do Panamá.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, vai participar na missa às 09:15 locais (mais cinco horas em Lisboa), depois da qual tem um encontro com o seu homólogo panamiano, Juan Varela, que lhe endereçou o convite para esta deslocação à capital do país.

Segundo uma nota de imprensa da Dalmática, empresa de Lousada, do distrito do Porto, especializada em conservação e restauro do património, "cerca de 20 técnicos" participaram no restauro da catedral, monumento Património Mundial da Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.