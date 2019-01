Actualidade

A fachada é igual à da escola Bauhaus de Dessau, tem 15 metros quadrados, dois compartimentos, e foi pensada para viajar. Chama-se "Wohnmaschine" ou "máquina viva", pretende combater preconceitos e pensar novas formas de viver e conviver.

Van Bo Le-Mentzel, criador do projeto "Wohnmaschine" fecha a porta da casa de banho e senta-se perto do duche. O espaço não é largo para duas pessoas, mas o mais silencioso para uma entrevista. No primeiro dia da visita do projeto a Berlim, são muitos os que entram e saem do atrelado, estacionado em frente à "Akademie der Künste" (Academia das Artes), onde se celebram os 100 anos da Bauhaus.

O arquiteto, especialista na conceção de pequenos espaços, explica, enquanto olha por uma das grandes janelas desta espécie de atrelado, que o projeto, que lhe demorou cerca de oito semanas a concluir, foi inspirado pelo famoso arquiteto Le Corbusier.