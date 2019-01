Actualidade

A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), através do programa PARTIS, apoia, desde 2013, projetos de inclusão social pela arte, reconhecendo o seu responsável que alguns destes "acabam por encarar um desafio grande" quando termina o financiamento.

"Efetivamente, temos reconhecido ao longo das duas edições [do programa PARTIS (Práticas para a Inclusão Social)] já desenvolvidas que muitos destes projetos acabam por encarar um desafio grande na saída do financiamento da fundação, que é a três anos", afirmou o gestor de Projetos no Programa de Coesão e Integração Social da FCG, Hugo de Seabra, em declarações à agência Lusa.

Na primeira edição do PARTIS (2013/2016) foram apoiados 17 projetos, entre mais de 200 candidaturas, na segunda (2016/2018) 16, de 160 projetos recebidos.