Actualidade

Na tabela periódica dos elementos químicos, o potássio das bananas está ao lado do lítio das baterias de telemóveis e do césio dos relógios atómicos, fazendo parte de um "mundo" de substâncias orgânicas e inorgânicas, naturais ou sintetizadas.

Na terça-feira começa oficialmente o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, que as Nações Unidas declararam como 2019 em reconhecimento da importância da química na sociedade, em campos como a saúde, a energia e a agricultura.

A efeméride, que em Portugal será assinalada ao longo do ano com exposições, palestras, ações de formação para professores e uma edição de selos comemorativos, coincide com os 150 anos da tabela periódica de Dmitri Mendeleev, na qual se alicerçou a tabela periódica moderna, que foi atualizada em 2016 com a introdução de quatro novos elementos obtidos em experiências: nipónio, moscóvio, tenesso e oganésson.