Actualidade

A vereação do CDS em Lisboa quer que seja feito um retrato e um estudo sobre o uso das trotinetes elétricas em Lisboa, considerando que a Câmara Municipal promove este meio de mobilidade sem qualquer planeamento.

O vereador do CDS João Gonçalves Pereira disse hoje à agência Lusa que na segunda-feira vai dar entrada uma proposta para que seja realizado, até final de março, um estudo que mostre o retrato da realidade atual do uso de trotinetes elétricas e as projeções num futuro próximo.

João Gonçalves Pereira lembra que, atualmente, há cinco empresas a operar trotinetes elétricas em Lisboa e que, de acordo com o próprio vereador da mobilidade, há mais 15 potenciais operadores.