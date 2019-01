Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, anunciou hoje, em Alijó, que vai dar entrada na segunda-feira, na Assembleia da República, um projeto de lei para a renacionalização dos CTT.

O BE aproveitou o "Encontro do Interior 2019", que se realiza hoje, em Alijó, no distrito de Vila Real, para apresentar o projeto para os CTT justificando que nacionalizar os correios "é defender os serviços públicos, é defender também o Interior".

"O projeto de renacionalização dos CTT que o BE apresenta é um projeto que prevê claramente a avaliação do que foi feito, do cumprimento ou não da concessão, do que aconteceu na empresa, para que se possa responsabilizar pelas decisões que foram lesivas, que contrariam o contrato de concessão e que destruíram a empresa", afirmou Catarina Martins, que falava à margem do encontro.