Venezuela

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, agradeceu hoje a posição expressada este sábado pelos governos de Espanha, França e Alemanha face à crise que o país atravessa e cuja solução dizem que passa pela convocatória de eleições.

"A União Europeia continua a avançar para o reconhecimento e apoio total da nossa luta legítima e constitucional. Agradecemos as palavras e o compromisso assumidos pelo presidente do governo da Espanha, Pedro Sanchez", afirmou Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela na quarta-feira, com uma mensagem publicada na sua conta do Twitter.

Espanha, França e Alemanha anunciaram hoje que, se o líder venezuelano, Nicolás Maduro, não convocar eleições nos próximos oito dias, reconhecerão Guaidó como Presidente interino.