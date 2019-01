Venezuela

O secretário de Estado norte-americano pediu hoje aos membros da ONU para se colocarem "ao lado das forças da liberdade" na Venezuela, lideradas pelo presidente do parlamento, Juan Guaidó, no âmbito de uma reunião do Conselho de Segurança.

"Não testem a nossa determinação", disse também Mike Pompeo, ao comentar a intenção do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de expulsar os diplomatas dos Estados Unidos do país.

Para o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Nicolás Maduro dirige um "Estado mafioso ilegítimo".