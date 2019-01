Actualidade

A missão de observadores da União Europeia às eleições presidenciais na Nigéria manifestou-se hoje "muito preocupada" com a suspensão do presidente do Supremo Tribunal do país, algumas semanas antes das eleições.

Na sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal, Walter Onnoghen, foi suspenso das suas funções pelo chefe de Estado nigeriano, Muhammadu Buhari.

Segundo a oposição nigeriana, trata-se de um "ato digno de uma ditadura", que ocorre a menos de um mês da realização das eleições presidenciais. Buhari candidata-se a um segundo mandato presidencial, ato eleitoral que se realizará em fevereiro.