Venezuela

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, exortou hoje todos os países a suspenderem as transações financeiras com o regime venezuelano de Nicolás Maduro, em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião do Conselho de Segurança.

Os países que reconhecerem a legitimidade de Juan Guaidó de dirigir a Venezuela devem "desconectar os seus sistemas financeiros com o regime de Maduro e permitir que os ativos pertencentes ao povo venezuelano sejam canalizados para os gestores legítimos desse Estado", afirmou o chefe da diplomacia norte-americana, após abandonar a reunião do Conselho de Segurança, sem assistir à tomada de palavra do seu homólogo venezuelano, Jorge Arreza, também presente na reunião.

Em declarações na reunião do Conselho de Segurança, Mike Pompeo pediu hoje aos membros da ONU para se colocarem "ao lado das forças da liberdade" na Venezuela lideradas pelo presidente do parlamento, Juan Guaidó.