Actualidade

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, explicou hoje que os limites impostos ao fracionamento das propriedades florestais pretendem acabar com uma "floresta caótica, desordenada e abandonada" em Portugal.

"Queremos pouco a pouco ter florestas ordenadas e bem geridas, pois só assim teremos bons rendimentos para os produtores e menos incêndios, pois uma floresta bem gerida é uma floresta que não arde", vincou o governante, à margem da assinatura do plano de ação que vai ser implementado na região do Barroso, classificada como Património Agrícola Mundial em 2018, em Montalegre, distrito de Vila Real.

Capoulas Santos referiu que o Governo pretende fazer com a propriedade florestal aquilo que já foi feito com a propriedade agrícola, que passa pela "unidade mínima de cultura" adaptada às características de cada região do país.