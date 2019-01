Actualidade

O Boavista anunciou hoje a rescisão do contrato com o treinador Jorge Simão, que deixa o clube no 15.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, num comunicado na sua página oficial no Facebook.

"O Conselho de Administração da Boavista Futebol Clube, Futebol SAD solicitou, hoje, uma reunião com o treinador Jorge Simão, tendo ficado acertada a saída deste do comando técnico da nossa equipa profissional de futebol", anunciou o Boavista.

Sublinhando a "postura elevada e digna de Jorge Simão", o clube do Bessa avançou ainda que "a condução dos trabalhos da equipa ficará entregue a Jorge Couto e Alfredo Castro".