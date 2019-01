Europeias

O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu hoje que nenhum partido em Portugal "defende melhor" a Europa que o PS, valorizando que "nunca" tenham existido "angústias existenciais" no partido sobre a presença do país no espaço europeu.

"Não há partido em Portugal que seja maior defensor do projeto europeu que o PS. Faz parte do ADN do PS", declarou o líder dos socialistas e primeiro-ministro de Portugal.

Costa falava em Ponta Delgada, nos Açores, numa das convenções regionais do PS realizadas antes de, em 16 de fevereiro, ser anunciado o cabeça de lista socialista às eleições europeias a realizar em maio.