Actualidade

O responsável norte-americano pelas negociações com os talibãs saudou hoje "os progressos significativos" para se encontrar uma solução para pôr fim ao longo conflito no Afeganistão.

"As reuniões aqui foram mais produtivas do que haviam sido no passado. Nós fizemos progressos importantes em questões cruciais", escreveu na rede social Twitter, Zalmay Khalilzad, enviado especial dos Estados Unidos para a Reconciliação no Afeganistão, depois de seis dias de negociações com os talibãs no Qatar.

O diplomata disse esperar voltar ao Afeganistão para dar conta dos resultados das reuniões, mas disse que "iriam continuar com esta dinâmica e em breve retomar as negociações. Há uma série de questões ainda por resolver", disse Khalilzad no Twitter.