Actualidade

O futebolista internacional português Cédric Soares vai representar o Inter de Milão até ao fim da época 2018/19, por empréstimo dos ingleses do Southampton e com opção de compra, anunciou hoje o clube italiano no site oficial.

Cédric, que estava no Southampton há três épocas e meia, tendo sido contratado pelo clube inglês ao Sporting por sete milhões de euros, prossegue a carreira no Inter, reencontrando-se com o compatriota João Mário, do qual foi colega de equipa em Alvalade.

O lateral direito luso efetuou 104 jogos na I Liga inglesa, tendo marcado um golo, justamente, esta época, na execução de um livre direto, tendo ainda realizado 10 assistências para golo.