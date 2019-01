Taça da Liga

O FC Porto repete hoje na final da Taça da Liga em futebol o 'onze' apresentado nas meias-finais, com o Benfica, enquanto Sporting recupera Bas Dost, mas perde Mathieu, em relação ao embate com o Sporting de Braga.

Na equipa portista, continuam, assim, ausentes jogadores como Danilo, Maxi Pereira, Otávio e Aboubakar, todos lesionados, bem como Casillas, que nunca jogou na Taça da Liga, e Soares, preterido em relação a André Pereira por questões regulamentares.

O FC Porto apresentar-se-á, assim, em 4-4-2, com Militão, Pepe, Felipe e Alex Telles, à frente de Vaná, um meio-campo com Herrera e Oliver no meio e os extremos Corona e Brahimi, no apoio aos avançados Marega e André Pereira.