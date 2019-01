Venezuela

Um comerciante luso-venezuelano de 23 anos foi detido pelas autoridades da Venezuela, no sul do país, que o acusam de estar envolvido em protestos contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

A detenção, indicaram hoje à Lusa fontes da comunidade portuguesa local, ocorreu ao final do dia 23 de janeiro, no estado de Bolívar, no sul do país.

Nesse dia, segundo as mesmas fontes, o luso-venezuelano Sérgio Luís Aguiar Pereira, decidiu ir até ao seu negócio, um pequeno restaurante de hambúrgueres situado na via La Churuata da cidade de Puerto Ordáz, uma zona que foi paclo de encontro de manifestantes que contestam o Governo.