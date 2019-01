Venezuela

O presidente venezuelano acusou o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, de colocar-se numa "posição nefasta" ao anunciar que reconhecerá Juan Guaidó como presidente interino se em oito dias não forem convocadas eleições presidenciais na Venezuela.

"É uma posição nefasta a do presidente Pedro Sánchez, de unir-se, de se pôr de costas. Pedro Sánchez está no traseiro de Donald Trump", disse, no sábado, Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro falava durante um encontro com simpatizantes, que teve lugar no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.