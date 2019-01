Actualidade

Pelo menos 40 pessoas morreram na sequência da rutura de uma barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, informaram no sábado as autoridades brasileiras em novo balanço.

O anterior balanço apontava para 34 mortos, 300 desaparecidos, 23 pessoas encaminhadas para hospitais da região e 81 pessoas desalojadas devido à rutura da barragem.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, considerou ser muito difícil resgatar pessoas com vida dos escombros.