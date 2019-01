Actualidade

Uma delegação de eurodeputados, incluindo o eurodeputado português José Inácio Faria (Partido da Terra), recomendou às autoridades da Nicarágua a dialogarem com a oposição de forma a evitarem uma guerra interna.

Após uma visita de três dias à Nicarágua, que terminou no sábado, com o objetivo de avaliar a crise política e social que afeta aquele país, a delegação europeia rejeitou a tese do Presidente nicaraguense, Daniel Ortega, de que a crise no país foi desencadeada por uma tentativa de golpe.

"O governo e os seus parceiros oficiais insistem na tese que a crise foi desencadeada por um golpe violento e atos terroristas (...) Não acreditamos nessa hipótese", disse o eurodeputado espanhol Ramón Jáuregui (Partido Socialista Operário Espanhol), que chefiou a delegação europeia formada por 11 deputados.