Actualidade

Cerca de 5.000 pessoas, entre o voluntários e funcionários do Governo, participaram hoje no lançamento oficial dos trabalhos de reabilitação da baía de Manila, com uma das águas mais poluídas das Filipinas.

Vários membros do gabinete do presidente, Rodrigo Duterte, agentes das Forças Armadas e da Polícia juntaram-se aos voluntários que vieram limpar a área com vassouras e sacos de lixo.

"É uma batalha que não será vencida pela força, mas com a firme vontade de devolver a vida à baía de Manila, com o empenho e determinação de cada filipino de contribuir neste esforço", afirmou o secretário de Estado do Meio Ambiente das Filipinas, Roy Cimatu.