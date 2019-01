Actualidade

As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) terminam hoje na Cidade do Panamá com uma missa na qual o papa Francisco vai anunciar qual a próxima cidade a acolher a iniciativa, havendo a expectativa de que possa ser a capital portuguesa.

Na celebração, com milhares de jovens de todo o mundo, que começa às 08:00 locais (mais cinco horas em Lisboa), vão estar o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, em representação do Governo, e o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Do episcopado português vão estar presentes, entre outros, o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.