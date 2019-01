Actualidade

A representante de Portugal na Indonésia durante o processo timorense, Ana Gomes, disse hoje que a admissão pública, pelo então Presidente Habibie, da independência do território foi "uma reação irritada", provocada pelas autoridades australianas.

A propósito da passagem dos 20 anos das declarações históricas do então Presidente interino da Indonésia, Jusuf Habibie, sobre a independência do território, que hoje se assinalam, em entrevista à agência Lusa, Ana Gomes, que integrou a equipa portuguesa nas negociações sobre a égide das Nações Unidas, recordou que a admissão da independência de Timor-Leste "caiu como uma bomba", surpreendendo, em particular, a parte indonésia.

"Vinha ao arrepio do que Portugal e a Indonésia tinham acertado, que era discutir um estatuto de autonomia que seria posto à consideração do povo de Timor. Foi uma bomba, muito mais para o lado indonésio do que para nós, mas foi para todos", disse.