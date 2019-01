Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou a chegada hoje de um avião isreelita com técnicos, pessoal médico e equipamento para apoiar nas buscas de vítimas em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais.

"São 140 pessoas e 16 toneladas de equipamentos", escreveu o Presidente brasileiro na sua conta na rede social "Twitter", noticia o portal brasileio globo.com.

Uma equipa especializada, incluindo médicos, e aparelhos para detetar pessoas soterradas, foram as pronessas do primeiro-minsitro isrelita, Benjamin Netanyahu, que, no passado dia 01, se tornou no primeiro chefe de Governo de Telavive, a assistir a uma tomada de posse de um Chefe de Estado brasileiro.