Actualidade

Recusando ser "um revivalismo que voltou a estar na moda", mas antes uma verdadeira "reinvenção" do setor, a nova indústria dos jogos de tabuleiro disparou internacionalmente e, mais recentemente, em Portugal, cujo mercado cresce 15% a 20% ao ano.

Em entrevista à agência Lusa, o fundador e sócio-gerente da editora portuguesa de jogos de tabuleiro MEBO Games - integrada no grupo financeiro Henry Reynaud - admitiu que "a cultura dos jogos de tabuleiro é ainda incipiente" em Portugal, apesar de "fortíssima" em países como os EUA, Alemanha, França ou Polónia, mas afirmou-se confiante no potencial de crescimento do mercado interno.

"Tenho o desejo secreto que o mercado em Portugal suba muito e nos dê bastante trabalho", disse Gil d'Orey, apontando como objetivo duplicar a atual faturação de 240 mil euros da empresa no país, para meio milhão de euros, "dentro de dois ou três anos".