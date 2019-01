Actualidade

O alerta soou hoje de manhã face a uma rutura iminente de uma outra barragem em Brumadinho, no sudeste do Brasil, tendo sido suspensas temporariammente as buscas de desaparecidos, devido à rutura, na sexta-feira, de uma outra barragem.

A ruptura de uma primeira barragem, na sexta-feira, causou pelo menos 34 mortos e cerca de 300 desaparecidos, anunciaram os bombeiros e a empresa mineradora Vale, noticou o portal globo.com.

A empresa de mineração Vale, em comunicado, afirma que ativou os alarmes às 07:30 de Brasília (09:30 de Lisboa), depois de "detectar um aumento nos níveis de água no Dam VI", uma estrutura que faz parte da mina de Córrego do Feijão, no complexo mineiro de Brumadinho.