O médio brasileiro Gabriel garantiu hoje estar mais adaptado ao futebol português e ao Benfica, mas sublinhou não se sentir um titular indiscutível sob a orientação do novo treinador Bruno Lage.

Numa conferência de imprensa realizada no centro de estágio dos 'encarnados', no Seixal, o jogador vincou também que o "tempo foi fundamental" para a sua recente afirmação na equipa e destacou a diferença de "intensidade" dos treinos na mudança do comando técnico de Rui Vitória para Bruno Lage.

"Não me sinto [titular indiscutível] e isso é bom para continuar a trabalhar, a ter a cabeça no lugar e demonstrar que o posso ser, sim, mas ainda não", explicou o jogador, acrescentando: "Creio que a troca de treinador pode ter influenciado alguma coisa, mas acredito que o tempo é muito importante para qualquer jogador que chegue a um clube novo".