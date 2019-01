Actualidade

O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros avisou hoje que a ascensão da extrema direita ameaça a cultura da memória sobre o Holocausto, apelando para que se mantenha viva a evocação daquele período.

"A nossa cultura da memória desmorona e está sob pressão da extrema direita", afirmou Heiko Maas num artigo hoje publicado no semanário Welt am Sonntag, no dia em que se evoca a Memória das Vítimas do Holocausto.

O risco de quebra da memória torna-se mais evidente, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, porque muitos jovens pouco sabem sobre o Holocausto.