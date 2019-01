Actualidade

Um pescador lúdico morreu hoje ao cair de uma falésia para o mar na zona do pesqueiro dos caixões, no concelho de Vila do Bispo, avançou fonte da Proteção Civil à Lusa.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para o desaparecimento do homem, de 47 anos, de nacionalidade holandesa, foi dado pelas 08:26, tendo sido iniciados de imediato os procedimentos (buscas) para localizar o homem.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), o homem foi avistado algum tempo depois, já sem vida, junto às rochas por elementos que efetuavam as buscas por terra.