Actualidade

O francês Sébastien Ogier (Citroën) venceu hoje o rali de Monte Carlo, prova de abertura do campeonato do mundo de 2019, com apenas 2,2 segundos de avanço sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai) e lidera a campetição.

Os dois pilotos chegaram ao quarto e último dia separados por 4,3 segundos, uma diferença que se foi encurtando ao longo das três primeiras especiais. Ogier, natural de Gap, a cidade que acolheu a base da prova, chegou ao derradeiro troço ainda na frente, mas apenas com 0,4 segundos de vantagem para o belga.

Os 13,58 quilómetros entre La Cabanette e o Col de Braus acabaram por sorrir ao piloto da 'casa', que ganhou 1,8 segundos a Neuville e garantiu o 100.º triunfo para a Citroën, 45.º da sua carreira e sexto consecutivo na prova monegasca, por apenas 2,2 segundos.