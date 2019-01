Actualidade

Cidade do Panamá, 27 jan - Lisboa vai receber em 2022 as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), consideradas o maior evento organizado pela Igreja Católica, anunciou hoje o prefeito do Discatério para os Leigos, Família e Vida, organismo do Vaticano.

O anúncio foi feito na missa de encerramento das JMJ, que hoje terminam na Cidade do Panamá.

