Actualidade

Pelo menos 15 pessoas morreram soterradas por uma torrente de pedras e lama que se abateu no sábado à tarde sobre um hotel onde se realizava um casamento no sudeste do Peru, anunciaram no domingo as autoridades locais

A torrente de lama "invadiu violentamente o hotel depois de quebrar as paredes", matando 15 pessoas e ferindo outras 34, disse o presidente da câmara de Abancay, Evaristo Ramos, à rádio RPP, acrescentando que a festa tinha mais de 100 pessoas.

