Actualidade

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, afirmou hoje que a capital portuguesa, que vai acolher em 2022 as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), "tem uma história grande na realização de eventos, mas nenhum com esta dimensão".

"Nenhum desta dimensão e nenhum desta importância", frisou à agência Lusa Fernando Medina, na Cidade do Panamá, onde hoje o Vaticano, no encerramento das JMJ, anunciou que Lisboa é a próxima anfitriã do maior evento organizado pela Igreja Católica.

O presidente do município disse que a Câmara vai agora "ter um trabalho muito grande", em conjunto com "a diocese, com os grupos, com os jovens, com as empresas, com as associações", com todos os que vão "fazer de Lisboa uma grande capital em 2022".